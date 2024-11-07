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Месяц мужского здоровья. Врачи назвали первые признаки рака простаты

Украина, Четверг 07 ноября 2024 18:00
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Месяц мужского здоровья. Врачи назвали первые признаки рака простаты Фото: рак простаты входит в самые смертельные болезни для мужчин (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Ноябрь уже традиционно считается месяцем мужского здоровья. Причина в том, что рак простаты входит в пятерку болезней, являющихся главными причинами смертности среди мужчин.

Подробнее о том, каковы принципы заботы о мужском здоровье, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

По всему миру в ноябре проходит акция под названием "Movember" - от moustache - усы и november - ноябрь. Мужчины отращивают усы и бороды, чтобы увеличить осведомленность о раке простаты, раке яичек и других проблемах мужского здоровья.

Символом осведомленности о мужском здоровье и раке простаты является голубая лента.

Заметим, что рак простаты входит в пятерку болезней, являющихся главными причинами смертности среди мужчин.

Признаки рака простаты

Специалисты Национальной службы здоровья Украины подчеркнули, что в случае первых признаков следует сразу обратиться к семейному врачу. Среди симптомов в частности:

  • проблемы с мочеиспусканием;
  • частое мочеиспускание;
  • боли в спине, бедре или тазу;
  • ощущение, что мочевой пузырь опустошился не полностью;
  • кровь в моче или сперме;
  • боли в костях;
  • значительное похудение;
  • эректильная дисфункция ("импотенция").

Семейный врач может выписать направление к специалисту - урологу. Прием по направлению является бесплатным в медучреждениях, заключивших договоры с НСЗУ на амбулаторную помощь.

Уролог осматривает пациента, при необходимости направляет на дополнительные обследования. К примеру, ультразвуковое исследование простаты, ректальное цифровое исследование, биопсию.

Как снизить риск развития рака простаты:

  • своевременно обращайтесь к врачу;
  • поддерживайте здоровую массу тела: спросите врача, что для вас означает здоровая масса тела, как ее определить;
  • регулярно занимайтесь двигательной активностью: выполняйте не менее 150 мин аэробной физической активности умеренной интенсивности в течение недели (езда на велосипеде, плавание, быстрая походка);
  • соблюдайте здоровое питание: потребляйте больше овощей и фруктов – 400–600 г в сутки. Ограничит употребление соли до 5 г в день и еды с насыщенными жирами и трансжирами (жареное, фастфуд, кондитерские изделия). Откажитесь от напитков с добавленным сахаром;
  • откажитесь от употребления табака;
  • откажитесь от алкоголя: запомните, что безопасной дозы алкоголя нет.

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При подготовке публикации использовалась информация Национальной службы здоровья и Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Напомним, что первым звеном помощи при любом заболевании в Украине является семейный врач. Ранее РБК-Украина объяснила, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача.

Кроме того, украинцы могут бесплатно сдать анализы, которые им назначил их семейный или лечащий врач. Более того, бесплатно делать анализы можно даже в частных клиниках. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

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