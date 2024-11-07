Месяц мужского здоровья. Врачи назвали первые признаки рака простаты
Ноябрь уже традиционно считается месяцем мужского здоровья. Причина в том, что рак простаты входит в пятерку болезней, являющихся главными причинами смертности среди мужчин.
Подробнее о том, каковы принципы заботы о мужском здоровье, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
По всему миру в ноябре проходит акция под названием "Movember" - от moustache - усы и november - ноябрь. Мужчины отращивают усы и бороды, чтобы увеличить осведомленность о раке простаты, раке яичек и других проблемах мужского здоровья.
Символом осведомленности о мужском здоровье и раке простаты является голубая лента.
Заметим, что рак простаты входит в пятерку болезней, являющихся главными причинами смертности среди мужчин.
Признаки рака простаты
Специалисты Национальной службы здоровья Украины подчеркнули, что в случае первых признаков следует сразу обратиться к семейному врачу. Среди симптомов в частности:
- проблемы с мочеиспусканием;
- частое мочеиспускание;
- боли в спине, бедре или тазу;
- ощущение, что мочевой пузырь опустошился не полностью;
- кровь в моче или сперме;
- боли в костях;
- значительное похудение;
- эректильная дисфункция ("импотенция").
Семейный врач может выписать направление к специалисту - урологу. Прием по направлению является бесплатным в медучреждениях, заключивших договоры с НСЗУ на амбулаторную помощь.
Уролог осматривает пациента, при необходимости направляет на дополнительные обследования. К примеру, ультразвуковое исследование простаты, ректальное цифровое исследование, биопсию.
Как снизить риск развития рака простаты:
- своевременно обращайтесь к врачу;
- поддерживайте здоровую массу тела: спросите врача, что для вас означает здоровая масса тела, как ее определить;
- регулярно занимайтесь двигательной активностью: выполняйте не менее 150 мин аэробной физической активности умеренной интенсивности в течение недели (езда на велосипеде, плавание, быстрая походка);
- соблюдайте здоровое питание: потребляйте больше овощей и фруктов – 400–600 г в сутки. Ограничит употребление соли до 5 г в день и еды с насыщенными жирами и трансжирами (жареное, фастфуд, кондитерские изделия). Откажитесь от напитков с добавленным сахаром;
- откажитесь от употребления табака;
- откажитесь от алкоголя: запомните, что безопасной дозы алкоголя нет.
При подготовке публикации использовалась информация Национальной службы здоровья и Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Напомним, что первым звеном помощи при любом заболевании в Украине является семейный врач. Ранее РБК-Украина объяснила, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача.
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