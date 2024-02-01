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Местами снег и дождь, возможны шквалы: прогноз погоды на 1 февраля

Фото: в Украине сегодня местами ожидаются дожди и снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 1 февраля будет местами со снегом и дождем. Но осадки ожидаются только в некоторых регионах нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем на западе Украины и в Житомирской области ожидаются мокрый снег и дождь. На остальной территории - облачно с прояснениями, но без осадков.

Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине будет:

  • на севере: днем 0 +5, ночью от +1 до -2 градусов;
  • на востоке: днем +2 +6, а ночью от 0 до -3 градусов;
  • на западе: днем +2 +6 градусов, ночью от 0 до -5 градусов;
  • на юге: днем +4 +7, а ночью от 0 до -3 градусов;
  • в центре: днем +3 +8, а ночью от +1 до -3 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут +3 +5 градусов, а ночью около нуля.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.

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