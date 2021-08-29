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Місія здійсненна: BMW X7 Тома Круза викрали під час зйомок нового епізоду "Місія нездійсненна"

Автор: Вадим Добровольский

Під час зйомок сьомого епізоду "Місія нездійсненна" в Бірмінгемі у Тома Круза викрали позашляховик BMW X7. Поліція швидко знайшла автомобіль, але речі актора, які лежали в салоні і багажгику, зникли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час зйомок сьомої частини франшизи "Місія нездійсненна" в Бірмінгемі у Тома Круза, який грає у фільмі головну роль, викрали BMW X7. Розкішний позашляховик було виділено зірковому актору для пересування по місту.

Під час їзди в машині з Крузом постійно перебував охоронець, тому викрадачі скористалися моментом, коли автомобіль стояв припаркованим біля готелю.

Як пізніше з'ясувалося, зловмисників цікавив не сам BMW, а речі актора, що знаходилися в салоні і багажнику. Місцева поліція швидко виявила позашляховик в містечку Сметвік по сусідству з Бірмінгемом, але речей вартістю, як повідомляється, "тисячі фунтів" в салоні не було.

На даний момент поліція не втрачає надії знайти злочинців, перевіряючи записи з камер відеоспостереження в місцях, де машини була викрадена і виявлена.
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Нагадаємо, німецький концерн Volkswagen вирішив відмовитися від свинячої ковбаси каррівурст в своїх сторолових. Замість цього намічений перехід на вегетаріанські та веганські страви.

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BMWТом Круз