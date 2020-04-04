Світові ціни на продовольство знизилися через пандемію коронавіруса

Світові ціни на продовольство різко знизилися, головним чином внаслідок скорочення попиту, пов'язаного з наслідками пандемії COVID-19. Про це повідомляє ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО, яких відстежуються помісячні зміни міжнародних цін на основні товарні види продовольства, становило за місяць 172,2 пункту, що на 4,3 пункту нижче, ніж у лютому.

"Падіння цін обумовлено головним чином факторами попиту, а не пропозиції, а на фактори попиту впливають все більше погіршуються перспективи в економіці", - сказав старший економіст ФАО Абдолреза Аббассіан.

Найбільше падіння відзначається в Індексі цін на цукор, який знизився на 19,1%. Серед причин - зниження попиту на споживання поза домом, що пов'язано із заходами із самоізоляції, вводяться багатьма країнами, а також зменшення попиту з боку виробників етилового спирту у зв'язку з різким падінням цін на сиру нафту.

Індекс цін на рослинні олії ФАО за місяць знизився на 12,0% відсотків, причиною чого в основному стало падіння цін на пальмову олію.

"За останній місяць ціни на нафту впали більш ніж удвічі, і це чинить серйозний понижувальний вплив на біопаливо, яке є важливим джерелом попиту на ринках цукру і рослинних олій", - зазначив аналітик ФАО Пітер Тенес.

Індекс цін на молочну продукцію ФАО впав на 3,0% через зниження котирувань і глобального попиту на імпорт знежиреного та незбираного сухого молока у зв'язку з порушеннями в ланцюгах постачання молочної продукції з-за обмежувальних заходів, спрямованих на стримування поширення COVID-19.

Індекс цін на зернові ФАО в березні знизився на 1,9% в порівнянні з лютим і практично повернувся на свій рівень березня 2019 року.

Індекс цін на м'ясо ФАО впав на 0,6%.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2019 році зросло на 1,1%. За даними статистичного відомства, у 2019 році в Україні було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн).

Зазначимо, заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив, що Україна має шанс пройти світова економічна криза з втратами, порівняними з втратами інших країн. Як зазначив Сологуб, для цього Україна повинна отримати нову програму з МВФ, а також задіяти фіскальні заходи, збільшивши дефіцит держбюджету.