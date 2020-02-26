Світові фондові ринки втратили 3 трлн доларів через коронавірус

Індекс світових акцій MSCI World за останні чотири сесії втратив близько 3 трильйонів доларів ринкової капіталізації на тлі повідомлень про поширення коронавірусу Covid-19 по світу. Про це повідомляє агентство Reuters.

У середу, 26 лютого, світові ринки падають вже п'ятий день поспіль. Азіатські ринки акції без урахування Японії впали на 1%, в той час як Токіо втратив 0,8%. Загальноєвропейський індекс акцій втратив 1%, а ф'ючерси на акції на Уолл-стріт впали приблизно на 0,8%. Напередодні, у вівторок, індекси Dow Jones і S&P 500 впали на 3%.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,2% до 54,82 доларів за барель, у той час як ф'ючерси на WTI додали 0,04% до 49,92 доларів за барель.

У США Центри з контролю і профілактики захворювань повідомили, що, хоча безпосередній ризик на низькому рівні, глобальна ситуація припускає ймовірність пандемії. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що епідемія досягла свого піку в Китаї, але закликала інші країни підготуватися до спалахів вірусу.

Вірус вже інфікував близько 80 тис. осіб і забрав понад 2,7 тис. життів, переважна більшість - у Китаї. США повідомили про 57 випадків зараження. Південна Корея, в якій зафіксовано понад 1,1 тис. випадків зараження, повідомила про 169 нових хворих, включаючи одного американського військового.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе закликав на два тижні скасувати або обмежити спортивні та культурні заходи, щоб зупинити поширення вірусу напередодні Олімпіади в Токіо в 2020 році.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу буде мати короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик більш тривалого ефекту, що може відчутно позначитися на економіці України.

Згідно зі звітом міжнародного рейтингового агентства Moody's, поширення нового коронавіруса з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років.