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Світовий туризм повернеться до докоронавірусного рівня не раніше 2023 року, - ООН

Мадрид, Четвер 28 січня 2021 16:44
Світовий туризм повернеться до докоронавірусного рівня не раніше 2023 року, - ООН
Фото: турист в аеропорті (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня туристична організація при ООН заявила, що через пандемію коронавірусу 2020 рік став найгіршим для світового туризму за всю історію. Експерти очікують, що світовий туризм повернеться до докоронавірусного рівня не раніше 2023 року.

Про це йдеться на сайті організації.

В організації зазначили, що туристична галузь потерпає від пандемії коронавірусу на всіх континентах. Згідно з даними організації, втрати сфери туризму у 2020 році склали 1,3 трлн доларів.

"Згідно з останніми даними, кількість міжнародних поїздок знизилася на 74% ... Число туристів, які подорожують в інші країни, знизилося минулого року на 1 млрд в порівнянні з показником 2019 року", - заявили у ВТО.

Організація очікує, що поступовий початок вакцинації від коронавірусу допоможе відновити довіру туристів, сприятиме пом'якшенню обмежень на поїздки та поступово нормалізує поїздки протягом 2021 року.

"Заглядаючи в майбутнє, більшість експертів не очікують повернення до рівня, що був до пандемії, до 2023 року. Фактично, 43% респондентів вказують на 2023 рік, а 41% очікують, що повернення до рівнів 2019 року відбудеться тільки у 2024 році чи пізніше", - додали у ВТО.

Нагадаємо, у грудні минулого року в ООН заявили, що за перші 10 місяців 2020 року світовий туризм втратив 935 млрд доларів та скотився до рівня 1990 року.

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