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Світовий рекорд. В США понад мільйон COVID-випадків за добу

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США, Вівторок 04 січня 2022 12:34
Світовий рекорд. В США понад мільйон COVID-випадків за добу Фото: в США понад мільйон COVID-випадків за добу (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У США за минулу добу зафіксували понад 1 млн випадків коронавірусу. Що є світовим рекордом за весь час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, за даними Університету Джона Хопкінса,1,06 мільйона людей у ​​США отримали за минулу добу позитивний результат тесту на коронавірус.

Таке різке зростання пов'язують із поширенням нового штаму "Омікрон".

Зазначено, що цей добовий приріст заражень майже вдвічі перевищує попередній рекорд у 590 000 випадків, встановлений лише чотири дні тому в США.

Вказано, що реальна захворюваність може бути вищою, адже багато американців роблять ще й тести на коронавірус удома, не завжди повідомляючи про результати владу.

Водночас у ЗМІ припускають, що на рекордний показник могли вплинути затримки із публікацією результатів тестів на свята.

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Сполучені Штати Америки Пандемія коронавірусу
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