Світовій економіці знадобиться 3 роки для подолання наслідків пандемії, - МВФ

Нагадаємо, МВФ прогнозує падіння світової економіки на 3,0% у 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. За прогнозом МВФ, в розвинених країнах падіння економіки складе 6,1% за рік, у т. ч. в США - на 5,9%, у Німеччині - на 7,0%, у Франції - на 7,2%, в Італії - на 9,1%, в Іспанії - на 8,0%, в Японії - на 5,2%, у Великобританії - на 6,5%, в Канаді - на 6,2%.

Також РБК-Україна писало, що Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує падіння світової економіки у 2020 році на 2,4% через пандемію коронавірусу і зростання на 5,9% у 2021 році. За прогнозом агентства, ВВП США скоротиться на 5,2% у 2020 році.