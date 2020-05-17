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Світовій економіці знадобиться 3 роки для подолання наслідків пандемії, - МВФ

Новини » Коронавірус     17.05.2020 - 11:14
Світовій економіці знадобиться 3 роки для подолання наслідків пандемії, - МВФ
Фото: Крісталіна Георгієва (Twitter/EPA)

З березня в 170 країнах спостерігається негативний економічний ріст

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прогнозує, що світова економіка повернеться на докоронавірусний рівень через 3 роки. За її словами, "найбільш серйозний шок вже відбувся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Вона зазначила, що з березня поточного року в 170 країнах світу спостерігається негативний економічний ріст. Георгієва очікує, що світова економіка буде скорочуватися далі, а відсоток падіння буде вище, ніж нинішня оцінка МВФ в 3% від світового ВВП у 2020 році.

Глава МВФ також закликала уряди країн "розумно витрачати".

"Витратьте стільки, скільки зможете, а потім витратьте трохи більше на своїх лікарів, медсестер, вразливих людей у вашому суспільстві", - сказала Георгієва.

Нагадаємо, МВФ прогнозує падіння світової економіки на 3,0% у 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. За прогнозом МВФ, в розвинених країнах падіння економіки складе 6,1% за рік, у т. ч. в США - на 5,9%, у Німеччині - на 7,0%, у Франції - на 7,2%, в Італії - на 9,1%, в Іспанії - на 8,0%, в Японії - на 5,2%, у Великобританії - на 6,5%, в Канаді - на 6,2%.

Також РБК-Україна писало, що Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує падіння світової економіки у 2020 році на 2,4% через пандемію коронавірусу і зростання на 5,9% у 2021 році. За прогнозом агентства, ВВП США скоротиться на 5,2% у 2020 році.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України економікаМВФКоронавірус
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