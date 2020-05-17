Світовій економіці знадобиться 3 роки для подолання наслідків пандемії, - МВФ

З березня в 170 країнах спостерігається негативний економічний ріст

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прогнозує, що світова економіка повернеться на докоронавірусний рівень через 3 роки. За її словами, "найбільш серйозний шок вже відбувся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Вона зазначила, що з березня поточного року в 170 країнах світу спостерігається негативний економічний ріст. Георгієва очікує, що світова економіка буде скорочуватися далі, а відсоток падіння буде вище, ніж нинішня оцінка МВФ в 3% від світового ВВП у 2020 році.

Глава МВФ також закликала уряди країн "розумно витрачати".