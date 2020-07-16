Світова смертність від коронавірусу становить 2-3%

Смертність від коронавіруса у світі за різними даними становить 2-3%. Однак дані про летальні випадки у світі змінюються в процесі розвитку пандемії.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні доктор Ярно Хабіхт.

Він також зазначив, що перш, ніж говорити про статистику смертності у світі необхідно, щоб країни правильно повідомляли про летальні випадки, а також всі хворі були як слід діагностовані.

Він також додав, що одним із завдань ВООЗ є забезпечення всіх міністерств охорони здоров'я і органів, що займаються статистикою, однаковим підрахунком.

Нагадаємо, у ВООЗ пояснили зростання захворюваності коронавірусом в Україні.

Крім того, рівень смертності від коронавірусу в Україні коливається від 2,7% до 2,9%.