Мирні акції, зачистки і стрілянина в Алмати: що зараз відбувається в Казахстані

Мирні акції

Мирні акції тривають сьогодні на заході Казахстану. Зокрема, в Жанаозені на центральну площу вийшли близько 1 000 осіб. Вони мають намір продовжувати протести, поки всі урядовці і члени парламенту, крім президента Касим-Жомарта Токаєва, не підуть у відставку.

Також пройшов мирний мітинг в Актау, але по його завершенню почалися затримання після того, як прокурор закликав протестувальників розійтися.

Зачистки в регіонах Казахстану

З центральних вулиць Алмати з ранку продовжують лунати постріли і звуки, схожі на вибухи. Подробиць про ситуацію в великому місті поки немає.

У Жамбильській області в результаті спецоперації затримано 92 особи, 7 поліцейських поранено та ще один загинув. Крім того, в Таразі затримали 69 учасників заворушень, шестеро ліквідовані. У спецоперації також загинув один поліцейський.

У Талдикоргані з ранку ще лунали постріли в районі СІЗО, який напередодні намагалися захопити. Ситуація в місті стабільна, але інтернету немає, а на двох працюючих АЗС як і раніше черги.

Погром офісів правлячої партії

На даний момент відомо про погром офісів партії Nur Otan в Шимкенті, Таразі, Кизилорді, Талдикоргані. Збиток поки не оцінено, за попередніми даними, поранений один працівник Жамбильської філії, він знаходиться в реанімації.

Гроші і транспорт

Банкомати заправляють грошима в окремих регіонах Казахстану зі стабільною обстановкою. У тому числі з 8 січня в Актюбінській, Кизилординській, Східно-Казахстанській областях, в Шимкенті, Актау і Туркестані.

Як заявили в Міністерстві цифрового розвитку, доступ до платіжних та інформ-ресурсів буде по можливості забезпечуватися цілодобово.

Громадський транспорт в Нур-Султані перевозить пасажирів, у яких немає можливості оплатити проїзд, безкоштовно. Контролери не перевіряють автобуси.