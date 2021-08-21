RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У світі зафіксували 700 тисяч нових випадків COVID-19: лідирують США і Британія

Автор: Артур Родивилов

За добу, 19 серпня, у 682 202 осіб у світі виявили COVID-19. Зокрема, в США - 151 108 заражень, у Великобританії - 37 314, в Індії-34 296.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на дані сайту Worldometers.

У Бразилії - 33 887, в Ірані-28 833.

Україна, де 1600 нових хворих, на 49 місці у світі між Гондурасом і Сербією. У Європі Україна на 14 місці.

10205 осіб у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником Україна на 37 місці у світі й на 7 в Європі.

Нагадаємо, в Україні 19 серпня з коронавірусом госпіталізували 597 осіб.

Додамо, що в країні зареєстрували 1600 нових випадків COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус