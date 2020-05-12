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У світі за добу майже 65 тис. нових випадків зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 01:56
У світі за добу майже 65 тис. нових випадків зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше заражених в США

У світі 11 травня зафіксували майже 65 тис. нових заражень коронавірусною хворобою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Worldometers.

Крім того, за останню добу зареєстрували 2,8 тис. смертей від коронавіруса. Найбільше, 758, в США.

Згідно зі статистикою, найбільша кількість заражених COVID-19 зафіксували у США - понад 13,6 тис. На другому місці за кількістю заражених Російська Федерація - понад 11,6 тис. В Італії, Франції та Німеччини фіксують зниження кількості хворих. Там показники на рівні 744, 453 та 638 відповідно.

РБК-Україна писало, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про ослабленні введених за пандемії коронавіруса карантинних обмежень з 12 травня.

Раніше директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що більшість інфікованих коронавірусом переносять хвороба в тяжкій формі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже понад 1,5 мільйона жителів планети одужали від захворювання коронавірусом. Найбільшу кількість видужали зафіксовано в Сполучених Штатах Америки, Іспанії, Німеччини, Італії та Туреччини.

Теги Новини України Коронавірус
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