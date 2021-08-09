У світі змінилися лідери за кількістю нових випадків COVID-19

Зокрема, в Ірані зафіксували понад 69 000, в Індії - понад 36 000 нових заражень, у Великобританії - понад 27 000 випадків. Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Індонезія і США.

Україна серед країн світу посідає 59 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 13 позицію.

У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Великобританія, Росія, Франція, а добової смертності від коронавірусу - Росія, Великобританія, Франція, Україна в цьому рейтингу - на 7 місці.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 182 740 086 осіб. Зараз налічується понад 16 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 4 307 387 смертей від COVID-19.