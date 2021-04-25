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У світі зробили понад мільярд щеплень від коронавірусу

Новость на русском → Неділя 25 квітня 2021 07:33
У світі зробили понад мільярд щеплень від коронавірусу Фото: 58% від всіх вакцин зробили лише в трьох країнах (Stefano Guidi/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

У світі зробили вже понад 1 мільярд щеплень вакцинами від коронавірусу. Найбільше ін'єкцій зробили в США.

Про це повідомляє The New York Times.

Варто зазначити, що 58% від кількості всіх введених вакцин отримали жителі трьох країн.

Так, в усьому світі введено понад 1002 мільйонів доз вакцини, що відповідає 13 дозам на кожні 100 осіб.

При цьому є країни, де не зроблено ще жодного щеплення.

За кількістю щеплень на душу населення лідирують Сейшельські острови (124 на 100 осіб), Ізраїль (117) і ОАЕ (106).

Як уточнює AFP, 58% доз вакцини отримали мешканці трьох країн: США (225,6 млн), Китаю (216,1 млн) та Індії (138,4 млн).

Жителі ЄС зробили 128 мільйонів щеплень, що відповідає 21% населення.

За даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 147,048 млн випадків коронавірусу, 3,112 млн осіб померли.

Нагадаємо, Євросоюз підпише найбільшу угоду з виробником вакцини Pfizer. Там хочуть закупити вакцину на кілька років вперед для вакцинації жителів ЄС від коронавірусу.

Водночас міжнародна ініціатива по розподілу вакцин COVAX назвала наступну дату поставки препарату Pfizer в Україну. Після 17 травня очікуються поставки 473 850 доз.

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