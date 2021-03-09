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У світі зробили більше 300 млн щеплень від коронавірусу, - Bloomberg

Автор: Ігор Литвиненко

У світі з початку появи вакцин зробили вже 312 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Вакцинація почалася вже в 116 країнах.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, щодня в світі роблять більше ніж 8 млн щеплень від COVID-19.

При цьому лідером за кількістю зроблених щеплень є США (більше ніж 92 млн доз), Китай (52,5 млн), велика Британія (23,5 млн), Індія (22,6 млн) і Бразилія (11,1 млн). У країнах Європейського союзу ввели вже понад 40 млн доз вакцин.

Щодо середньої кількості зроблених вакцин у порівнянні з населенням, то тут лідером залишається Ізраїль, де вводять 96 доз вакцини на 100 осіб. Далі йдуть Сейшельські Острови (85 доз на 100 осіб) і об'єднані Арабські Емірати (58 доз на 100 осіб).

При цьому кількість введених вакцин не дорівнює кількості щеплених людей, через те, що частина пацієнтів отримали вже за два щеплення.

Нагадаємо, в Україні з початку вакцинації щеплення від COVID зробили понад 19 тисяч осіб. За вчора зробили 1171 щеплення.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні йде не за планом. Ще до кінця минулого тижня повинні були вийти на показник в 10 тисяч щеплень в добу.

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Новини України вакцина від коронавірусуКоронавірус
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