У світі зробили більше 300 млн щеплень від коронавірусу, - Bloomberg

У світі з початку появи вакцин зробили вже 312 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Вакцинація почалася вже в 116 країнах.

За даними видання, щодня в світі роблять більше ніж 8 млн щеплень від COVID-19.

При цьому лідером за кількістю зроблених щеплень є США (більше ніж 92 млн доз), Китай (52,5 млн), велика Британія (23,5 млн), Індія (22,6 млн) і Бразилія (11,1 млн). У країнах Європейського союзу ввели вже понад 40 млн доз вакцин.

Щодо середньої кількості зроблених вакцин у порівнянні з населенням, то тут лідером залишається Ізраїль, де вводять 96 доз вакцини на 100 осіб. Далі йдуть Сейшельські Острови (85 доз на 100 осіб) і об'єднані Арабські Емірати (58 доз на 100 осіб).

При цьому кількість введених вакцин не дорівнює кількості щеплених людей, через те, що частина пацієнтів отримали вже за два щеплення.