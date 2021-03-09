У світі прогнозують стрімке економічне зростання завдяки вакцинації

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оприлюднила новий прогноз. Організація прогнозує стрімке економічне зростання у світі завдяки вакцинації від коронавірусу.
Про це йдеться на сайті ОЕСР.
За прогнозом організації, у 2021 році світова економіка зросте на 5,6%, що на 1,4 відсоткового пункту більше, ніж у грудневому прогнозі ОЕСР. Крім того, у наступному році організація прогнозує зростання світового ВВП на 4%.
"Глобальні економічні перспективи значно покращилися в останні місяці. Цьому сприяли поступове застосування ефективних вакцин, оголошення додаткової фіскальної підтримки в деяких країнах та ознаки того, що економіки краще впораються із заходами, покликаними спинити поширення вірусу", - йдеться у звіті.
Однак, як наголошують в ОЕСР, для відновлення світової економіки критично важливим є швидше та ефективне розгортання вакцинації від коронавірусу по всьому світі за дотримання всіх необхідних карантинних норм та соціального дистанціювання.
Нагадаємо, наприкінці січня Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз відновлення світової економіки після кризи через коронавірус.
Додамо, через пандемію коронавірусу економіка Британії зазнала найбільшого спаду за останні три століття. Британська економіка у 2020 році скоротилася на 9,9%.