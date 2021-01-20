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У світі поки що не було смертей від вакцин проти коронавірусу, - ВООЗ

Автор: Роман Тверденко

У світі поки що не зафіксували смертельні випадки внаслідок введення вакцини від коронавірусу. Мова йде про широко використовуються препарати.

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Про це заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маріанджела Сімао.

Вона зазначила, що найбільш широко використовується вакцина від Pfizer. Але в цілому в світі не було смертей від всіх вакцин, які зараз використовують для щеплення від коронавірусу.

Відомо про випадки побічних ефектів, серед яких анафілактичний шок. Крім цього, у деяких пацієнтів, яким ввели вакцини, була схильність до серйозних алергій. У цих випадках потрібно прищеплювати під наглядом в медичних установах.

Зараз на розгляді у ВООЗ є 12 препаратів від коронавірусу. Вони отримають оцінку ефективності та безпеки.

Раніше повідомлялося, що вакцина від коронавірусу розробки Pfizer і BioNTech ефективна проти британського штаму. Вона виробляє антитіла проти нього.

Також відомо, що Міністерство охорони здоров'я проводить переговори про закупівлю ще однієї вакцини від COVID-19. Можуть укласти контракт з індійським виробником Serum Institute.

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