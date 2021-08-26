У світі виявили понад 700 тисяч нових випадків COVID-19: лідирують США та Індія

Крім того, у Великобританії - 35 847, у Бразилії - 30 529.

Україна з 727 випадками знаходиться на 68 місці у світі між Йорданією та Чорногорією. У Європі Україна на 22 місці.

11174 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна на 45 місці в світі і на 10 - серед європейських країн.