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У світі виявили понад 700 тисяч нових випадків COVID-19: лідирують США та Індія

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Четвер 26 серпня 2021 07:13
У світі виявили понад 700 тисяч нових випадків COVID-19: лідирують США та Індія Фото: у США виявили понад 170 тисяч нових випадків COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 24 серпня, у світі виявили 716 555 нових випадків COVID-19. Зокрема, в США - 171 737 нових випадків, в Індії - 46 397, в Ірані - 39 983.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на дані сайту Worldometers.

Крім того, у Великобританії - 35 847, у Бразилії - 30 529.

Україна з 727 випадками знаходиться на 68 місці у світі між Йорданією та Чорногорією. У Європі Україна на 22 місці.

11174 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна на 45 місці в світі і на 10 - серед європейських країн.

Нагадаємо, 24 серпня в Україні зафіксували 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з підозрою на нього 682 людини, померли 20 хворих, одужали 382 людини.

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