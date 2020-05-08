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У світі коронавірусом заразились вже понад 3,9 млн осіб

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 08:38
У світі коронавірусом заразились вже понад 3,9 млн осіб
Ілюстративне фото (flickr)

Від початку пандемії у світі найбільше постраждали Сполучені Штати

Станом на сьогодні у світі зареєстрували більш як 3,9 млн випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Worldometer.

Як повідомляється, у світі лабораторно підтверджено 3 917 564 випадків коронавірусу, з яких 270 720 осіб померли та ще 1 344 120 одужали. Від пандемії найбільше постраждали США, де зафіксували 1 292 623 випадки COVID-19, зокрема 76 928 летальних і 217 250 одужали. Крім того, в Іспанії та Італії зареєстрували 256 855 і 215 858 випадків, а у Великій Британії 206 715.

Також найбільшу кількість нових випадків за сьогодні виявили в Мексиці - 1 982 (29 616 всього), там же за нову добу загинули 257 осіб. Також більше тисячі нових випадків зафіксували в Пакистані, там зараз налічується 25 837 хворих.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у світі кількість людей, які заразилися коронавірусом від початку пандемії, перевищила 3,8 млн.

Крім того у США перехворілих коронавірусом COVID-19 громадян можуть визнати "назавжди непридатними для служби в армії.

Разом з тим, Уряд Естонії готується до другої хвилі епідемії коронавірусу в країні.

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