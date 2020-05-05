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У світі від коронавірусу померли щонайменше 55 журналістів

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 15:18
У світі від коронавірусу померли щонайменше 55 журналістів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

PEC почала висвітлювати інформацію про померлих журналістів, щоб віддати їм шану

У світі від коронавірусної інфекції померли щонайменше 55 журналістів. Про це повідомляє Press Emblem Campaign (PEC).

Як повідомляється, під час пандемії у 23 країнах світу від коронавірусу померли щонайменше 55 журналістів. Наразі безпека працівників ЗМІ перебуває під загрозою, оскільки вони повинні продовжувати надавати інформацію на місцях і доносити факти, відвідуючи лікарні, опитуючи політичних, економічних і наукових діячів і лікарів, медсестер і пацієнтів.

Організація почала висвітлювати інформацію про журналістів, які померли від хвороби з початку березня, щоб вшанувати загиблих.

Нагадаємо, кількість смертей через коронавірус COVID-19 у світі перевищила 250 тис. За даними, у світі зафіксовано 3 635 934 випадків захворювання на коронавірус, з них 1 187 420 осіб одужали. Лідером за кількістю захворілих і померлих від коронавірусу залишаються США.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я допускають можливість зараження коронавірусом в різних куточках світу ще наприкінці 2019 року. Представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер назвав "не дивним" випадок COVID-19, який виявили у французькій лікарні в грудні минулого року.

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