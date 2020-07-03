У світі випробовують на людях майже 20 вакцин від коронавірусу

На стадії клінічних випробувань знаходяться 17 різних вакцин від коронавірусу. У ВООЗ заявили про оптимізм, навіть якщо клінічні розробки цих вакцин проваляться.

Про це заявила під час брифінгу експерт з досліджень та розробки Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганна Марія Энао-Рестрепо, повідомляється в Twitter ВООЗ.

"У нас є широкий конвеєр з чотирма різними типами вакцини", - заявила експерт.

У ВООЗ очікують, що на стадію клінічних випробувань перейде ще більше вакцин. При цьому наразі організація розробляє критерії, за якими оцінюватиметься їхня ефективність,

Наголошується, що наразі найперспективнішою вважається вакцина AZD1222, що розроблена Оксфордським університетом. Вона першою вступила у третю фазу клінічних досліджень. Цю вакцину випробують на великій кількості людей для з'ясування її безпеки.

Ще п'ять потенційних вакцин знаходяться у другій фазі випробувань, коли дослідження проводяться на меншій кількості людей з конкретними захворюваннями. У першій фазі вакцини тестують на здорових людях, щоб перевірити безпеку препарату.

Раніше у ВООЗ заявили, що всього у світі розробляється 141 прототип вакцини від коронавірусу.

Крім того, Єврокомісія і неурядова організація Global Citizen під час міжнародного онлайн-марафону зібрали ще 6,15 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу.

Також в ЄС схвалила перший препарат для лікування COVID-19.