У світі щодня фіксують понад 160 тисяч нових випадків COVID-19, - ВООЗ

У червні зафіксували більш ніж половина всіх випадків зараження COVID-19. Такі дані можуть говорити про те, що пандемія прискорюється.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передає The Guardian.

За його словами, пандемія продовжує прискорюватися, за минулий тиждень щодня фіксували понад 160 тисяч нових випадків COVID-19.

При цьому він нагадав, що "комплексний підхід" до боротьби з пандемією - кращий спосіб взяти ситуацію з коронавірусом під контроль.

"Країни, які ввели карантинні заходи, включаючи відстеження контактів, ізоляцію, соціальне дистанціювання і масковий режим, "придушили передачу коронавіруса і врятували життя", - зазначив глава ВООЗ.

Також у ВООЗ заявили, що глобальна пандемія коронавірусу починає прискорюватися, попри те, що деяким країнам вдалося досягти прогресу у стримуванні хвороби.