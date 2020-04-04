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У світі число заражених коронавірусом перевищило мільйон

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 05:50
У світі число заражених коронавірусом перевищило мільйон
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Число жертв коронавірусу в світі добігає 59 тисяч

Кількість заражених коронавірусом у всьому світі станом на 5:30 4 квітня перевищило мільйон людей. Про це повідомляє центр Джона Хопкінса у США.

Уточнюється, що від початку спалаху інфекції COVID-19 підтвердили в 1 098 848 людей. Кількість жертв - 58 тисяч 901 людина. Вилікуватися змогли 225 тисяс 942 людини.

У США вже підтверджено 276,9 випадків інфікування. Також велика кількість заражених в Італії та Іспанії виявили - по 120 тисяч хворих. Понад 91 тисяча хворих - у Німеччині, у Китаї - діагностували коронавірус у 82,5 тисяч.

Велика кількість хворих у Франції - 65,2 тисяч, в Ірані - 53,1 тисяч, у Великій Британії - 38,6 тисяч. У Туреччині майже 21 тисяча хворих.

Найбільша кількість летальних випадків в Італії - померли 14,6 тисяч людей. В Іспанії - 11,1 тисяч смертей, у Франції - 6,5 тисяч летальних випадків, у Великій Британії - 3,6 тисяч, в Ірані - 3,3 тисяч померлих.

Нагадаємо, за кордоном внаслідок зараження коронавірусною інфекцією померли п'ятеро громадян України. від початку епідемії від інфекції змогли вилікуватися 11 українців.

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