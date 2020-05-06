У світі понад 90 тисяч медпрацівників інфіковані COVID-19, - ICN

У середу, 6 травня, Міжнародна рада медсестер (ICN) заявила, що у світі понад 90 тисяч медичних працівників інфіковані COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними організації, кількість хворих може бути заниженою на тлі повідомлень про тривалу відсутність захисного спорядження. При цьому зазначається, що надані дані не охоплюють усі країни світу.

"Кількість випадків інфікування працівників охорони здоров'я зросла з 23 тисяч, і ми вважаємо, що їх понад 90 тисяч, але це все ще занижена оцінка, оскільки вона охоплює не всі країни світу", - сказав виконавчий директор ICN Говард Кеттон.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що її 194 держави-члени не надають вичерпних даних про інфікування працівників охорони здоров'я. Останній раз ВООЗ публікувала такі дані 11 квітня. Тоді інфікованими вважалися 22 тисячі медичних працівників.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що перші зараження COVID-19 у світі могли відбутися ще в грудні.

Також РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 24 дітей та 72 медиків. У цілому по країні коронавірусом захворіли 13 184 людини.