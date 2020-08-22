У світі вже більше 23 млн людей заразилися коронавірусом

У світі вже більше 23 млн осіб заразилися коронавірусів з початку пандемії. Вилікуватися вдалося більше 15 млн осіб.

Про це свідчать дані на сайті Worldometers.

Крім того, з початку пандемії померли майже 802 тис осіб. Активними залишаються 6,6 млн випадків зараження в світі.

Також повідомляється про 215 тисяч нові випадки коронавируса в світі за добу. Найбільше заражень зафіксували в Індії, США і Бразилії.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах коронавируса пандемією 11 березня поточного року.

РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавируса завершиться менш ніж за два роки.

Раніше Зеленський заявив, що в Україні є ряд лабораторій, які готові масово виробляти вакцину від коронавируса