У світі вже більше 20 млн людей заразилися коронавірусом

Померли 733 тисячі
У світі вже більше 20 млн осіб заразилися коронавірусів з початку пандемії. З них 733 тисячі померли.
Про це повідомляють дані Worldometers.
6,3 млн - це активні випадки. Майже 65 тис. Осіб хворіють на у важкій формі.
Найбільше заражених - в США. Там 5,2 млн інфікованих за весь період пандемії. Також в лідерах по захворюваності Бразилія, Росія, Індія.
Укрина в загальному рейтингу країн на 34 місці.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 1199 нових випадків інфікування коронавірусів.
РБК-Україна писало, що в Німеччині заявили про другу хвилю коронавируса.
Повідомлялося, що тенденції поширення коронавирусной хвороби в світі не є позитивними, і сьогодні в Європі починається друга хвиля, в Україні також прогнозують зростання кількості випадків коронавируса.