У світі вже у 2,8 млн осіб діагностували коронавірус

У світі, станом на ранок 25 квітня, зафіксовано 2 831 915 випадків, коронавірусу з початку пандемії, серед яких понад 800 тисяч вилікувалися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Так, із загального числа хворих - 807 037 пацієнтів одужали й 197318 померли.

Першу сходинку за кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу займають США. Там COVID-19 підтвердили у 935 232 осіб, з них 52 193 людини померли та 110 432 - одужали.

Слідом розмістилася Іспанія - 219 763 заражених, Італія - 192 994, Франція - 159 828 і Німеччина - 154 999. У Великобританії COVID-19 вже підтвердили в 143 464 осіб, у Туреччині - 104 912, в Ірані - 88194.

У Китаї, де почалася епідемія, загалом зафіксували 82 816 пацієнтів з коронавірусом. З них 4632 людини померли та 77 346 - одужали.

При цьому в сусідній Росії вже 68 622 підтверджених випадків COVID-19. З них 615 осіб померли, а 5568 - одужали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії 150 лікарів померли від COVID-19. Медичні працівники у країні становлять 10% від загального числа хворих.

Також РБК-Україна писало, що американські сенатори просять ООН розслідувати роботу ВООЗ по коронавірусу.