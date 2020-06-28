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У світі вже більше 10 млн заражених коронавірусом

Новини » Коронавірус     28.06.2020 - 09:25
У світі вже більше 10 млн заражених коронавірусом
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

З початку пандемії 5 464 271 людина одужали

Більше 10 млн інфікованих коронавірусом зафіксували у світі. Всього з початку пандемії померли 501 262 людей та 5 464 271 людина одужала.

Такі дані наводить портал Worldometer.

Точне число заражених, станом на 9:00, у світі становить 10 080 969.

Понад 2,5 млн випадків зараження виявлені в США, понад 1,3 млн - в Бразилії. У Росії зареєстровано 627 646 хворих.

Рівень смертності від коронавірусу у світі на 1 млн населення планети досяг 64,2, в США він становив 387 осіб на 1 млн жителів, у Бразилії - 269.

Нагадаємо, в Україні динаміка поширення коронавірусу збільшується. Зокрема, в п'ятницю був зафіксований черговий антирекорд, який перевищив число 1000.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував істотне зростання показника захворюваності коронавірусом в Україні за останні 10 днів.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що якщо не зупинити зростання кількості випадків коронавірусу, то отримаємо пік захворювання прямо посеред літа.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Коронавірус
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