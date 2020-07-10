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У ВООЗ пояснили, як коронавірус впливає на курців

Женева, Швейцарія, П'ятниця 10 липня 2020 19:07
У ВООЗ пояснили, як коронавірус впливає на курців
Фото: пачка сигарет (freepik)
Автор: Роман Калиниченко

Курці особливо схильні до розвитку важкої форми COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в світі налічується близько 1,3 млрд курців. Факти доводять, що курці більш уразливі до розвитку важкої форми COVID-19.

Про це під час брифінгу заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, куріння щороку вбиває 8 мільйонів осіб. Гебреісус зазначив, що пандемія може стати чудовим стимулом кинути палити, оскільки курці особливо схильні до захворювання важкою формою коронавірусу. Він додав, що ВООЗ вирішила допомогти таким людям позбавитися від нікотинової залежності.

"Сьогодні ВООЗ запускає ініціативу щодо забезпечення доступу до відмови від тютюну, мета якої - допомогти 1,3 мільярдам людей у світі кинути палити під час пандемії COVID-19", - заявив Гебреісус.

Він уточнив, що мета такої ініціативи - допомогти людям отримати вільний доступ до ресурсів, необхідних для відмови від куріння, таким як нікотин-замісна терапія та цифровий зв'язок з медичним працівником для консультацій.

Нагадаємо, раніше Держстат назвав кількість курців в Україні.

Також повідомлялося, що, згідно з даними МОЗу, Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення раку. А як відомо, куріння викликає рак легенів.

У МОЗ також заявляли, що сигаретний дим погіршує перебіг коронавірусної інфекції, а також призводить до ускладнень, які можуть виникати від грипоподібних захворювань.

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