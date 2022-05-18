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Світ виробив імунітет до Росії. Кремлю не вдалося усіх пересварити, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Під час нападу на Україну, Російська Федерація розраховувала посварити увесь світ. Однак, Кремль не очікував, що усі вже виробили імунітет до його інформаційних операцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Чого не очікували у Росії, нападаючи на Україну? Об’єднання українців та єдності Заходу. Стратегічна мета Кремля сьогодні - всіх пересварити. Українців з владою, а країни Заходу одну з одною. Гарна новина в тому, що в них не вийде. Світ виробив імунітет до російських інформаційних операцій", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Подоляка, Російська Федерація почала виправдатися за війну в Україні. Аби хоч якось пояснити геноцид українців, Кремль називає це "запобіжною відсіччю агресії" і "вимушеним превентивним заходом".

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