Світ виробив імунітет до Росії. Кремлю не вдалося усіх пересварити, - Подоляк

Під час нападу на Україну, Російська Федерація розраховувала посварити увесь світ. Однак, Кремль не очікував, що усі вже виробили імунітет до його інформаційних операцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Чого не очікували у Росії, нападаючи на Україну? Об’єднання українців та єдності Заходу . Стратегічна мета Кремля сьогодні - всіх пересварити. Українців з владою, а країни Заходу одну з одною. Гарна новина в тому, що в них не вийде. Світ виробив імунітет до російських інформаційних операцій ", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Подоляка, Російська Федерація почала виправдатися за війну в Україні. Аби хоч якось пояснити геноцид українців, Кремль називає це "запобіжною відсіччю агресії" і "вимушеним превентивним заходом".

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