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Світ знаходиться на ранній стадії нової хвилі пандемії коронавірусу, - глава ВООЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Зниження числа випадків захворювання і смертності від COVID-19 припинилося. Четвертий тиждень поспіль фіксується збільшення кількість хворих і померлих від коронавірусу. Світ знаходиться на ранній стадії нової хвилі пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

За його словами, у міру зростання числа вакцинованих від коронавірусу в Європі та Північній Америці спостерігалося стійке зниження числа випадків захворюваності та смертності від COVID-19.

"На жаль, зараз ці тенденції змінилися, і зараз ми знаходимося на ранній стадії третьої хвилі",- сказав він на засіданні комітету ВООЗ з надзвичайної ситуації, пов'язаної з COVID-19.

Гебрейесус звернув увагу на зростання у світі на минулому тижні захворюваності і смертності від коронавірусу. При цьому ця тенденція спостерігається Четвертий тиждень поспіль у всіх, крім одного, з шести регіонів ВООЗ.

"І після 10 тижнів спаду кількість смертей знову зростає", - уточнив глава ВООЗ.

Він додав, що варіант "Дельта" стає домінуючим. Цю мутацію коронавірусу вже спостерігають більш ніж в 111 країнах.

Нагадаємо, про погіршення ситуації з коронавірусом через "Дельта"-штам глава ВООЗ говорив раніше. Він зазначав, що цей варіант має високу заразність і стрімко поширюється по світу.

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