У МОЗ заявили про додаткові поставки СОVID-вакцин: які очікувати та коли

Степанов зазначив, що 18 березня провів зустріч з представником фонду ЮНІСЕФ в Україні.

"Я отримав запевнення, що до кінця березня - початку квітня у рамках міжнародної ініціативи COVAX ми отримаємо партію у 570 тис. доз AstraZeneca, а до кінця травня ще 1,1-1,2 млн доз виробництва цієї компанії, крім того - ще вакцини компанії Pfizer", - сказав міністр.

За його словами, також очікується поставка вже законтрактованої вакцини американської компанії Novovax в обсязі 10 млн доз і індійської розробки від Bharat Biotech.

Крім того, очікується ще додаткова партія вакцин AstraZeneca Covishield.

"1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield очікують відправки в Україну від індійського Serum-інституту (Serum Institute of India, - ред.). Ми тільки чекаємо дозволу уряду Індії. Зареєстрована й очікує поставку в Україну вакцина CoronaVac виробника Sinovac Biotech", - додав він.