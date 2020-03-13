У МОЗ уточнили стан хворої з коронавірусом в Радомишлі

Стан хворої коронавірусом жительки Радомишля покращився, наразі вона стабільна. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України у своєму Telegram-каналі.

За даними відомства, в 71-річної жінки було діагностовано пневмонію. Сьогодні вранці у жінки почав падати рівень кисню в крові, тому лікарі під'єднали її до апарату штучного дихання.

"Наразі пацієнтка знаходиться у стабільному стані. До Радомишля направлено інфекціоніста, анестезіолога, пульмонолога", - додали в МОЗ.

Крім того, під наглядом лікарів перебувають близькі родичі хворої та особи, з якими вона контактувала. Робота з перевірки контактних осіб поки триває.

Нагадаємо, сьогодні вранці на засіданні Житомирської ОДА повідомили про погіршення стану хворої коронавірусом жительки області. Чиновники зазначали, що жінка перебуває у тяжкому стані та під'єднана до апарату штучної вентиляції легенів.

Також РБК-Україна писало, що у Радомишлі після виявлення коронавірусу місцева влада ухвалила рішення про введення обмежувальних заходів. У місті закриють всі ринки та припинять рух громадського транспорту, з метою локалізації захворювання.

Як відомо, 12 березня в Україні збільшилася кількість інфікованих коронавірусом до трьох осіб. Зокрема, новий випадок захворювання був підтверджений у 71-річної мешканки Радомишля. Хвора нещодавно повернулася з Польщі.