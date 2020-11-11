У МОЗ спрогнозували, коли Україна отримає вакцину від COVID-19

Україна може отримати вакцину від COVID-19 вже на початку 2021 року. У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що це буде кінець першого кварталу наступного року.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами міністра, Україна очікує на реєстрацію вакцини від коронавірусу, а зараз жодна з ймовірних вакцин не завершила третій етап клінічних випробувань.

"Для нас дуже важлива реєстрація, щоб ми могли вже замовляти цю вакцину. Реєстрація, на моє відчуття, повинна відбутися до нового року. Я думаю, реально ми отримаємо вакцину в кращому випадку наприкінці першого кварталу", - пояснив він.

Степанов додав, що відповідно до глобальної ініціативи COWAX, Україна отримає близько 8 млн доз вакцини рівними траншами відразу ж після її реєстрації.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що на закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджеті на наступний рік передбачено 1 млрд гривень.

Крім того, нещодавно президент Володимир Зеленський попросив Німеччину допомогти з поставками вакцини від коронавірусу в Україну.