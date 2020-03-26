У МОЗ створено штаб з протидії коронавірусу

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У міністерстві відбулося перше засідання штабу щодо протидії коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я створили штаб з протидії поширенню коронавірусу. Про це повідомила представниця МОЗ під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, у міністерстві відбулося перше засідання штабу щодо протидії коронавірусу.

"Сьогодні вранці відбулось розгортання штабу. Віктор Ляшко провів перше засідання та призначив керівника штабу. Дав доручення до 16:00 всім головам ОДА створити такі штаби в областях, які будуть працювати з центральним штабом. Організувати їх роботу та призначити керівників. Також вже були перші завдання та поставлено завдання до кінця дня їх виконати", - заявила представник МОЗ.

Зокрема, на засіданні були визначені представники органів державної влади, які будуть залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Це - МОЗ, ДСНС, Державна прикордонслужба та Нацполіція.

За словами представниці міністерства охорони здоров'я, штаб буде працювати цілодобово.

"Головний санітарний лікар провів селекторну нараду з керівниками обласних структурних підрозділів МВС та головними санлікарями областей щодо питання самоізоляції осіб, які підписали інформовану згоду на неї. Відповідно, було проговорено підписанні цієї згоди, а також контроль дотримання самоізоляції працівниками Нацполіції", - заявила вона.

Нагадаємо, глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що на нараді фракцій Верховної ради і керівництва Кабінету міністрів прийнято рішення про створення антикризового штабу з протидії поширенню коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, координаційний штаб для попередження поширення коронавірусу створили в Офісі генпрокурора.

МОЗ вранці оприлюднив дані, згідно з якими в Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом і 5 смертей від інфекції. Також до міністерства надійшло 183 повідомлення про підозру на коронавірус. Усього з початку року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.