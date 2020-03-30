У МОЗ створили понад 500 бригад для боротьби з коронавірусом

У Міністерстві охорони здоров'я створили 567 медичних бригад, які будуть виїжджати для проведення тесту на коронавірус. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, бригади будуть виїжджати на місце дислокації пацієнта і забирати зразки.

"Моїм розпорядженням голови з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було доручення створити мобільні бригади. В кожній області, в кожному районі. Вони створені для того, щоб забирати зразки для проведення тестування у вірусологічних лабораторіях методом ПЛР. Зараз таких бригад створено вже 567. Це саме ті бригади, які будуть виїжджати на місце дислокації пацієнта і забирати зразки. А потім передавати їх у лабораторії. Система організована, алгоритми працюють", - заявив Ляшко.

Крім цього, Міністерство охорони здоров'я закликало громадян повідомляти на гарячу лінію, якщо їм відмовляють у тестуванні на коронавірус. У відомстві пообіцяли забезпечити тестами тих, хто цього потребує.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість випадків, захворювання коронавірусом до 480. За останню добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання.

Нагадаємо, в Україні у зв'язку з коронавірусом з 12 березня і до 24 квітня введений карантин.