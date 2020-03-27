У МОЗ створять спецбригади для тестувань на коронавірус вдома

У Міністерстві охорони здоров'я створять спецбригади медпрацівників для тестувань на коронавірус вдома. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, бригада буде відбирати у хворих зразки на проведення досліджень у вірусологічній лабораторії.

"Наступним розпорядженням мене як голови з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації дано доручення створити всім при центральних районних лікарнях мобільні бригади з водія та медпрацівників, щоб на виклики сімейного лікаря, екстреної меддопомоги, щоб ця бригада приїжджала додому до людей, у яких буде підозра на коронавірус, для забору зразків на проведення досліджень у вірусологічній лабораторії. Це зменшить необхідність відвідувати чи сімейного лікаря, чи інший заклад охорони здоров’я, щоб здати аналіз", - заявив Ляшко.

Головний санітарний лікар зазначив, що МОЗ повідомить контактні телефони для виклику спецбригад найближчим часом.

Нагадаємо, станом на ранок 27 березня Мінздоров'я повідомив про 218 випадків зараження коронавірусом в Україні. Так, за минулу добу заразилися 62 українця.

Як писало РБК-Україна, на даний момент в Україні видужало 4 хворих, а п'ятий готується до виписки.