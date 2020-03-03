У МОЗ повідомили про стан зараженого коронавірусом

У зараженого коронавірусом українця лихоманка і сухий кашель. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що про симптоми українець повідомив 28 лютого, його госпіталізували - 29 лютого.

"Завершилося дослідження вчора пізно ввечері. Лихоманка і сухий кашель", - розповів про стан українця Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні у МОЗ України підтвердили перше зараження коронавірусом в Україні. У МОЗ почали працювати з особами, з якими контактувала ця людина. За даними ЗМІ, заразився житель Чернівців, який повернувся з Італії.

Найближча контактна людина - це дружина, яка подорожувала з чоловіком, вона зараз перебуває в самоізоляції.

РБК-Україна писало, що у Тернополі медики оперативно відреагували на ситуацію з ймовірною підозрою захворювання дитини на коронавірус. Відомо, що дитину віком 2,5 роки госпіталізували із одного із приміських сіл у неділю, 1 березня. Днями дитина з батьками повернулась із поїздки у Мадрид (Іспанія).