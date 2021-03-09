У МОЗ сказали, як буде працювати чергу на вакцинацію

В Україні з 1 березня запустили попередній запис на вакцинацію проти коронавірусу через портал "Дія" або контакт-центр Міністерства охорони здоров'я. При цьому запис підв'язана під поставку вакцин.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Укол позачергово. Як в Україні намагаються врятувати кампанію вакцинації".

"Коли приїжджає нова вакцина, ми логістично, виходячи від того, скільки і де людей записалося, відвантажуємо цю вакцину на регіон. За той час, поки вона доїжджає, тим, хто залишив заявку, приходить повідомлення з можливістю вибрати місце і час вакцинації", - пояснив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.

Він додав, що не раніше, ніж середина-кінець літа така робота буде розпочата.

"Зараз пріоритет - провакцинувати ті групи населення, які у нас є на перших етапах вакцинації", - сказав Кучер.

Заступник міністра зазначив, що більш точні терміни залежать від того, наскільки постачальники вакцин будуть дотримуватися обумовлених термінів поставок. За його словами, попередній запис через "Дію" або контакт-центр не потрібна для медиків, військовослужбовців, людей з будинків престарілих, соціальних працівників, педагогів і співробітників держорганів. Про можливості зробити щеплення їм повідомить їх роботодавець або керівник установи.