ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У МОЗ пояснили, як і коли Україна отримає вакцину від коронавірусу

Автор: Игорь Литвиненко

Україна отримає в рамках ініціативи COVAX може отримати вакцини виробників AstraZeneca і Novavax. Вакцина буде надана після того, як буде офіційно зареєстрована Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, вакцина буде надаватися кількома траншами, перший з яких буде в кількості 3% від населення. Всього ж Україна повинна отримати вакцину для 20% населення.

"Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала вакцину пріоритетно, серед перших країн, які будуть її використовувати. 92 країнам вакцина буде надана безкоштовно, або нижчою за ринкову ціну. Україна також потрапила в цей перелік", - сказав Ляшко.

Популярні новини

Планується надання вакцин фірм Astra Zeneca (для 61 країни) і Novavax (для 92 країн). При цьому кожній країні буде поставлятися препарат одного типу.

Ляшко додав, що вакцина буде надаватися пріоритетним групам населення:

  • Працівники з високим ризиком інфікування в установах охорони здоров'я;
  • Працівники, які забезпечують відповідь на надзвичайні ситуації;
  • Люди з серйозними супутніми захворюваннями;
  • Люди старшого віку, які проживають в закритих колективах;
  • Працівники з критичним рівнем ризику - вчителі та працівники шкіл;
  • Люди з супутніми захворюваннями середньої тяжкості;
  • Люди старшого похилого віку;
  • Люди, які живуть у притулках для бездомних або інших установах.

Нагадаємо, раніше в ВООЗ повідомили, що вакцина від коронавірусу в Україні може з'явитися через рік.

Також повідомлялося, що попередня вартість вакцини від COVID-19 становитиме близько 40 доларів за дозу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаКоронавірус