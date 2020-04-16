У МОЗ роз'яснили, як діяти вагітним із підозрою на COVID-19

Вагітні жінки не є більш сприйнятливими до коронавірусної інфекції COVID-19, ніж інші люди. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що у групі ризику лише вагітні із супутніми патологіями: цукровим діабетом, онкологічними недугами, хронічними захворюваннями легень, та ін.

"Наразі зафіксовано лише два випадки можливої вертикальної трансмісії вірусу. Передавання, швидше за все, відбувається від матері до новонародженого безпосередньо після пологів. Зараз немає доказів щодо антенатального, інтранатального передавання або зараження через генітальні рідини", - запевнили у Центрі.

Жінці із симптомами COVID-19 рекомендують самоізолюватися і терміново зв’язатися із сімейним лікарем.

"Якщо у вагітної з підозрою чи підтвердженою коронавірусною інфекцією починаються пологи, її перевозять до пологового будинку... Уся хірургічна бригада повинна бути одягнена у засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)", - додали в ЦГЗ.

Нагадаємо, станом на вечір 15 квітня у Херсонській області підтвердили лабораторно три нових випадки коронавірусу.

Додамо, що в Україні заражені коронавірусом 3764 особи. За останню добу зафіксовано 392 нових випадків інфікування і десять смертей від COVID-19.