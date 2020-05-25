У МОЗ розробили карту медустанов, де можна зробити тест на ВІЛ і гепатит С

Тестування здійснюватимуть серед певних груп населення, які мають підвищений ризик інфікування
Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я розробив карту медичних установ, де можна зробити тест на ВІЛ і вірус гепатиту С. Тестування проводитимуть серед певних груп населення, які мають підвищений ризик інфікування.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
"Центр громадського здоров'я розробив карту медичних установ, де будуть тестувати на ВІЛ і вірус гепатиту С", - інформує міністерство.
Зокрема, протягом 2017-2022 років впроваджується проект HealthLink "Прискорення зусиль з протидії ВІЛ / СНІДу в Україні", для участі в якому були відібрані установи охорони здоров'я, на базі яких будуть тестувати на ВІЛ і ВГС.
Зазначено, що тестування будуть здійснювати серед певних груп населення, які мають підвищений ризик інфікування:
У МОЗ зазначили, що в разі виявлення моноінфекції ВГС пацієнти можуть звернутися до інфекціоніста за місцем проживання для підтвердження діагнозу, реєстрації та отримання лікування за державною програмою ", - повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, в Великобританії зафіксували другий у світі випадок одужання від вірусу імунодефіциту (ВІЛ).
Як писало РБК-Україна, в грудні 2019 року в Україні від СНІДу померли 228 людей.
Автор: Юлия Струк