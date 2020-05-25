У МОЗ розробили карту медустанов, де можна зробити тест на ВІЛ і гепатит С

Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я розробив карту медичних установ, де можна зробити тест на ВІЛ і вірус гепатиту С. Тестування проводитимуть серед певних груп населення, які мають підвищений ризик інфікування.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

"Центр громадського здоров'я розробив карту медичних установ, де будуть тестувати на ВІЛ і вірус гепатиту С", - інформує міністерство.

Зокрема, протягом 2017-2022 років впроваджується проект HealthLink "Прискорення зусиль з протидії ВІЛ / СНІДу в Україні", для участі в якому були відібрані установи охорони здоров'я, на базі яких будуть тестувати на ВІЛ і ВГС.

Зазначено, що тестування будуть здійснювати серед певних груп населення, які мають підвищений ризик інфікування:

людей, що вживають наркотики ін'єкційно;

чоловіків, що мають секс з чоловіками;

секс-працівників та працівниць;

партнерів людей, які живуть з ВІЛ;

трансгендерних людей;

реципієнтів крові (людей, яким переливали кров);

людей, у яких були хірургічні операції;

людей з клінічними ознаками гепатиту C (жовтяниця, підвищення рівня печінкових ферментів, гепатоспленомегалія і т.д.) і позитивним результатом скринінгу на ВІЛ.

У МОЗ зазначили, що в разі виявлення моноінфекції ВГС пацієнти можуть звернутися до інфекціоніста за місцем проживання для підтвердження діагнозу, реєстрації та отримання лікування за державною програмою ", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, в Великобританії зафіксували другий у світі випадок одужання від вірусу імунодефіциту (ВІЛ).

Як писало РБК-Україна, в грудні 2019 року в Україні від СНІДу померли 228 людей.