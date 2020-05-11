У МОЗ розповіли, де зафіксовано найбільше число нових випадків COVID-19

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найбільше нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Києві, Чернівецькій, Рівненській і Львівській областях. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, найбільша кількість зафіксована у Києві - 66 випадків інфікування.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Києві - 66, а також у Чернівецькій - 56, Рівненській областях - 52, а також у Львівській області - 45", - заявив Степанов.

Новина доповнюється