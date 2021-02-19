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У МОЗ розповіли, коли вакцину AstraZeneca привезуть в Україну

Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я очікує, що вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca прибуде в Україну уже через кілька днів. А саме протягом 20-22 лютого.

Про це розповів керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ Сергій Литовка, передає "Громадське".

Він зазначив, що гроші на вакцину ще не витратили. Їх віддадуть лише тоді, коли препарат буде в Україні.

"У нас в бюджеті є програма, яка пов’язана з вакцинацією, на неї закладено 2,6 млрд грн. Це означає, що кошти надійдуть постачальнику і виробнику у разі доставки якісного продукту на територію України", - сказав представник МОЗ.

За словами Литовки, компанія-постачальник обіцяла, що вакцина надійде 18-25 лютого. При цьому МОЗ не впливає повністю на надходження препарату.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримуватиме вакцини від коронавірусу двома шляхами: через механізм глобального доступу COVAX та шляхом прямих закупівель.

Він зазначив, що Кабінет міністрів все-таки розраховує на отримання перших партій вакцини у лютому.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина
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