У МОЗ розповіли, коли вакцину AstraZeneca привезуть в Україну

Міністерство охорони здоров'я очікує, що вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca прибуде в Україну уже через кілька днів. А саме протягом 20-22 лютого.

Він зазначив, що гроші на вакцину ще не витратили. Їх віддадуть лише тоді, коли препарат буде в Україні.

"У нас в бюджеті є програма, яка пов’язана з вакцинацією, на неї закладено 2,6 млрд грн. Це означає, що кошти надійдуть постачальнику і виробнику у разі доставки якісного продукту на територію України", - сказав представник МОЗ.

За словами Литовки, компанія-постачальник обіцяла, що вакцина надійде 18-25 лютого. При цьому МОЗ не впливає повністю на надходження препарату.