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У МОЗ розповіли, як погіршилася динаміка по коронавірусу

Україна, Понеділок 31 серпня 2020 10:32
У МОЗ розповіли, як погіршилася динаміка по коронавірусу
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні з травня майже у чотири рази збільшилася кількість госпіталізацій хворих коронавірусом. При цьому кількість проведених тестувань зросла майже в 2,5 рази.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулого тижня були госпіталізовані 2829 осіб через коронавірус. При цьому в період з 18 по 24 травня кількість госпіталізацій становило 749.

"Ви бачите, що більше, ніж у три рази, майже в чотири рази збільшилася кількість людей, які госпіталізуються", - сказав Степанов.

Він додав, що лише за минулий тиждень було підтверджено 14 458 випадків COVID-19, що майже на 4 тисячі більше, ніж двома тижнями раніше, коли було зафіксовано 10 863 нових випадку.

При цьому за останні 7 днів було зроблено 124 929 ПЛР-тестувань, тоді як у травні за тиждень проводили трохи більше 58 тисяч тестів.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 2145 нових випадків COVID-19, загальна кількість хворих перевищила 121 тисячу.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ ініціює перевірки лікарень, де лікують хворих коронавірусом, у зв'язку з можливою відсутністю ліків.

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