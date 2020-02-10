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У МОЗ розповіли про долю інфікованого коронавірусом українця

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 10:46
У МОЗ розповіли про долю інфікованого коронавірусом українця
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Українець проведе в ізоляції щонайменше 14 днів

Українець, який заразився коронавірусом 2019-nCoV на борту круїзного лайнера Diamond Princess, знаходиться у японській лікарні. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Як зазначається, вчора на борту круїзного лайнера Diamond Princess в українця було виявлено гостру респіраторну хворобу, яка, за даними медиків, спричинену коронавірусом 2019-nCoV.

"Наразі українець перевезений до японської лікарні. Там він буде перебувати в ізоляції під медичним спостереженням щонайменше 14 днів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора вперше у українця виявили коронавірус. Мова йде про громадянина України, який знаходиться на борту круїзного лайнера Diamond Princess. Дані хворого коронавірусом громадянина не розголошуються. Загалом на лайнері знаходиться 25 українців.

Наразі, як відомо, на лайнері Diamond Princess, який поміщений на карантин у порту в японському місті Йокогама коронавірус вже встановлено у 130 осіб.

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