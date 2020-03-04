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У МОЗ розповіли про стан інфікованого коронавірусом українця

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 16:20
У МОЗ розповіли про стан інфікованого коронавірусом українця
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

За словами Віктора Ляшка, стан українця задовільний, жодних симптомів розвитку пневмонії немає

Житель Чернівців, у якого діагностували коронавірус COVID-19, не має симптомів пневмонії. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України і заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, українець почувається добре, медики оцінюють його стан як задовільний.

"Сьогодні він знаходиться в ізоляції, його стан задовільний, жодних симптомів розвитку пневмонії немає, кашель послаблюється, людина почуває себе добре", - повідомив Ляшко.

Він також додав, що, попри відсутність проявів інфекції, українець перебуває під постійним наглядом лікарів.

Раніше завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску заявила, що стан жителя Чернівців, який захворів на коронавірус, на ранок 4 березня покращився.

За даними Міністерства охорони здоров'я, з інфікованим українцем могли контактувати до 10 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що дружину інфікованого коронавірусом українця забрали на обсервацію до лікарні через протести мешканців будинку, де проживає жінка.

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Новини України ЧернівціМінстерство охорони здоров'я УкраїниукраинецКоронавірус
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